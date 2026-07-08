ONU faz apelo para arrecadar US$ 296 milhões em ajuda para Venezuela

A ONU fez um apelo urgente nesta quarta-feira (8) para arrecadar 296 milhões de dólares (1,5 trilhão de reais), que serão destinados às operações de ajuda após os terremotos que afetaram a Venezuela e deixaram, até o momento, mais de 3.600 mortes.

"Temos um plano claro. São necessários 296 milhões de dólares para atender às necessidades socioeconômicas de 1,3 milhão de pessoas neste momento, ao longo de um período de seis meses. É um plano com prazos concretos", afirmou o chefe de Assuntos Humanitários e coordenador de Ajuda de Emergência da ONU, Tom Fletcher.