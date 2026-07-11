Onda de calor pode atingir dois terços dos Estados Unidos e levar temperaturas a 48ºC

Uma onda de calor deve atingir grande parte dos Estados Unidos nos próximos dias, com temperaturas acima de 37ºC no sudoeste e nas Grandes Planícies antes de se espalhar pelo leste do país. Meteorologistas alertam que o calor pode persistir por uma semana ou mais e afetar até dois terços da área continental americana.

Em várias regiões, as temperaturas devem ficar entre 8ºC e 14ºC acima do normal, inclusive à noite, o que aumenta os riscos à saúde. Cidades como Miami, Tampa e Charleston não devem registrar temperaturas abaixo de 27ºC durante a madrugada, impedindo que as pessoas se recuperem do calor do dia. O Serviço Nacional de Meteorologia prevê que mais de 90 recordes locais serão igualados ou superados até quarta-feira, com dois terços deles sendo recordes noturnos.

Em Las Vegas, a máxima pode chegar a 48ºC neste sábado, 11. Também são esperadas temperaturas acima de 37ºC em Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Montana e nas Dakotas.

Especialistas recomendam hidratação e permanência em locais refrigerados. A onda também pode elevar o risco de incêndios em regiões secas, especialmente nas Montanhas Rochosas.

Cientistas atribuem a intensificação das ondas de calor às mudanças climáticas causadas pela queima de combustíveis fósseis. O fenômeno El Niño, que se formou no mês passado, também deve pressionar as temperaturas. A Agência Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) estima 81% de chance de que o atual El Niño se torne muito forte até o outono no Hemisfério Norte.