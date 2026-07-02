OMS confirma fim do surto de hantavírus em cruzeiro na Argentina

Em 1º de abril deste ano, o navio de cruzeiro MV Hondius partiu da Argentina com destino a Cabo Verde. AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (2), o fim do surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, após a liberação da última pessoa da quarentena. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez o anúncio:

— A última pessoa que teve contato com alguém exposto ao hantavírus a bordo do MV Hondius concluiu seu período de quarentena, testou negativo e retornou para casa.

A declaração aconteceu durante uma coletiva de imprensa. Ele afirmou ainda que nenhum novo caso foi relatado desde 25 de maio.

Foram registrados 13 casos associados ao navio de cruzeiro, incluindo três mortes. O número pode ser considerado pequeno em comparação com as dezenas de milhares de infecções por hantavírus registradas anualmente.

No total, "mais de 650 contatos foram identificados e monitorados por autoridades de saúde em 33 países e territórios", observou o chefe da OMS.

Relembre o caso

Em 1º de abril deste ano, o navio de cruzeiro MV Hondius, de bandeira holandesa, partiu do porto de Ushuaia, na Argentina, com destino a Cabo Verde e paradas em ilhas remotas do Atlântico Sul. Após a descoberta do surto, o navio dirigiu-se a Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha), para evacuar mais de 120 passageiros em 10 de maio.

Posteriormente, em Roterdã, nos Países Baixos, uma tripulação reduzida foi obrigada a cumprir várias semanas de quarentena.

A origem do surto ainda não foi identificada.

O que é hantavírus

Além de ser a causa das mortes no cruzeiro, o vírus foi responsável pelo óbito da pianista e empresária Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, em fevereiro do ano passado.

A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de roedores infectados. Também pode se dar pelo contato de mãos contaminadas com mucosas (olhos, boca e nariz) e por mordidas de roedores.

O vírus pode causar uma infecção pulmonar grave chamada síndrome pulmonar por hantavírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC na sigla em inglês).

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Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, há diferentes fatores ambientais associados ao aumento no registro de casos de hantavirose: aumento da população de roedores silvestres, desmatamento desordenado, expansão das cidades para áreas rurais e áreas de grande plantio, favorecendo a interação entre homens e roedores silvestres.