Omã defende diplomacia em reunião com Irã sobre passagem pelo Estreito de Ormuz

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araqchi, divulgou em sua conta no Telegram neste sábado, 11, um comunicado sobre as conversas realizadas hoje com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Seyyed Badr Al Busaidi, na qual foram abordadas diversas questões, incluindo o Estreito de Ormuz.

"Araqchi e Al-Busaidy também trocaram opiniões sobre os mecanismos adequados para a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz, em conformidade com o Artigo 5 do Memorando de Entendimento de Islamabad", diz o texto.