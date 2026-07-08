Oito soldados do Irã morreram em ataques dos EUA e regime persa diz que defenderá interesses

Oito membros do exército iraniano morreram em ataques dos EUA ao sul do Irã na madrugada de quarta-feira, 8, segundo a imprensa estatal do país persa.

Segundo a Agência de Notícias IRIB, "após uma agressão criminosa perpetrada pelos militares dos EUA - um ato terrorista - contra áreas no sul do Irã Islâmico na madrugada de hoje, oito bravos integrantes da Força Aérea e da Marinha do Exército da República Islâmica do Irã alcançaram o martírio". Os soldados foram atingidos por projéteis inimigos em Bandar Abbas e Bushehr, informou a IRIB.

"O Capitão Ali Moeini (da Base Shahid Yasini, em Bushehr); o Primeiro-Tenente Ali Mehdizadeh, o Terceiro-Tenente Hamed Doray, o Suboficial de Segunda Classe Amir-Hossein Ghasemi, o Suboficial de Segunda Classe Alireza Zarei-Sani e o Suboficial de Segunda Classe Alireza Balideh (da Base Shahid Abdolkarimi, em Bandar Abbas); e o Suboficial de Segunda Classe Shahab Omidi Bazi e o Marinheiro Mohammad-Javad Ravanfar (da Primeira Zona Naval) alcançaram o elevado grau de martírio nestes ataques", listou a estatal.

Os ataques ocorrem em meio ao recrudescimento das tensões entre os EUA e o Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse hoje que o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, desde o primeiro passo, não foi baseado na confiança, mas sim no mecanismo claro de "compromisso por compromisso"; pois não havia nenhum sinal de boa-fé no comportamento da contraparte.

"Agora, os Estados Unidos, apesar da cláusula explícita do quinto parágrafo deste memorando - que enfatiza a responsabilidade da República Islâmica do Irã em determinar os arranjos para a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz -, desafiaram essa cláusula e, na prática, violaram a estrutura do acordo com suas ações unilaterais e também com ataques agressivos contra o Irã", disse o representante no X..

"A República Islâmica do Irã perseguirá com determinação a salvaguarda de seus interesses nacionais e o exercício de sua soberania", completou.