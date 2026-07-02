Oito monges morrem atropelados na Tailândia por caminhonete dirigida por criança de 11 anos

Oito monges budistas morreram e 10 ficaram feridos durante uma peregrinação na Tailândia quando foram atropelados por uma caminhonete dirigida por um menino de 11 anos, informou a polícia.
Participavam da peregrinação 35 monges e cinco fiéis. A caminhada ocorria ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan, no noroeste do país, no momento do acidente.
— O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente — disse o major-general Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan. — Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal.
Segundo a polícia, o menino pegou a caminhonete sem a permissão dos pais e perdeu o controle do veículo, atropelando os monges.
Cinco sacerdotes morreram no local e três faleceram no hospital. Outros 10 religiosos receberam atendimento médico.