Oito monges morrem atropelados na Tailândia por caminhonete dirigida por criança de 11 anos

Criança pegou carro escondida e perdeu o controle da direção, atropelando cerca de 18 pessoas. HANDOUT / VARIOUS SOURCES / AFP

Oito monges budistas morreram e 10 ficaram feridos durante uma peregrinação na Tailândia quando foram atropelados por uma caminhonete dirigida por um menino de 11 anos, informou a polícia.

Participavam da peregrinação 35 monges e cinco fiéis. A caminhada ocorria ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan, no noroeste do país, no momento do acidente.

— O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente — disse o major-general Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan. — Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal.

Segundo a polícia, o menino pegou a caminhonete sem a permissão dos pais e perdeu o controle do veículo, atropelando os monges.