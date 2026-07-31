O que se sabe sobre a entrada em massa de migrantes no território espanhol de Ceuta?

A chegada em massa, nos últimos dias, de quase 60 mil migrantes vindos do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, desencadeou uma crise migratória e política para o governo espanhol.

Eis o que se sabe até agora.

- Quantos migrantes chegaram a Ceuta?

Segundo Juan Jesús Vivas, presidente da cidade autônoma de Ceuta, "as estimativas indicam que cerca de 60.000 pessoas entraram em nossa cidade em decorrência deste incidente". Ele também anunciou a morte de 34 pessoas em uma "avalanche".

Esse número representa 70% dos aproximadamente 84.000 habitantes deste pequeno território de 18,5 km².

O Ministério do Interior, por sua vez, anunciou a chegada de aproximadamente 50.000 pessoas desde a madrugada de quinta-feira. No entanto, cerca de 25.000 já teriam retornado ao Marrocos até esta sexta-feira, acrescentou.

Segundo o jornalista Ignacio Cembrero, especialista em política do Magrebe e suas relações com a Espanha, que cita fontes dos altos escalões da Guarda Civil, na quinta-feira "eles estavam entrando a um ritmo de 200 por minuto".

Por sua vez, Carlos Echeverría, diretor do Observatório de Ceuta e Melilla, descreve o fenômeno como "uma avalanche" e acredita que "podemos dar credibilidade a números muito expressivos".

Em todo caso, esse número é muito superior ao de maio de 2021, quando cerca de 12 mil pessoas chegaram a Ceuta em apenas dois dias, segundo o Observatório.

- Marrocos facilitou a entrada de migrantes?

Segundo Cembrero, desde quarta-feira, as forças de segurança marroquinas estão "de braços cruzados".

"Para chegar ao quebra-mar que marca a fronteira entre Ceuta e Marrocos, existem barreiras de polícia e forças auxiliares que claramente permitiram a passagem. Caso contrário, isso não teria acontecido", afirma.

Embora reconheça que o termo "invasão" seja controverso, Echeverría enfatiza que ele pode ser aplicado à situação atual em que "milhares de pessoas estão cruzando ilegalmente uma fronteira internacional e pressionando um país vizinho".

Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, falou em uma "violação e ataque à integridade territorial".

- Por que agora? -

Segundo especialistas consultados pela AFP, existem várias explicações possíveis.

Uma delas seria a decisão do Supremo Tribunal espanhol de 8 de julho, que determinou que as chamadas "devoluções expressas" (retorno imediato de um migrante que cruza a fronteira de forma irregular sem iniciar um processo administrativo de expulsão) não se aplicam a chegadas por mar.

Sánchez afirmou que as "máfias do tráfico humano" fizeram uma "interpretação tendenciosa" dessa decisão.

De acordo com a sentença, essa "devolução expressa" só pode ser aplicada a pessoas que cruzam "medidas de contenção fronteiriça estabelecidas, como cercas", mas não àquelas que o fazem por mar, como muitas das pessoas que chegaram a Ceuta nos últimos dias.

"Sem dúvida, a decisão de 8 de julho (...) teve influência. Mas isso não explica o nível de mobilização, que é muito alto", salienta Cembrero.

O fluxo maciço pode ter sido impulsionado pela regularização de migrantes anunciada recentemente pelo governo socialista de Sánchez, ou pela perspectiva de uma futura mudança de governo menos favorável ao acolhimento de migrantes - hipóteses difíceis de confirmar, segundo analistas.

Echeverría afirma que "o mais importante, a questão subjacente, é essa constante chantagem" por parte do Marrocos.

- Arma de negociação do Marrocos? -

Analistas também apontam que as recorrentes crises migratórias e a suposta negligência das forças de segurança marroquinas para "abrir as portas" podem ser usadas como instrumento de pressão diplomática.

Marrocos reivindica a soberania sobre Ceuta e Melilla desde a sua independência, em 1956, mas a Espanha rejeita categoricamente qualquer negociação relativa às duas cidades.

Segundo Cembrero, "as autoridades marroquinas viram nisso uma oportunidade para forçar a Espanha a negociar o futuro dessas cidades".

Diante dessa reivindicação territorial "inaceitável", Echeverría defende uma abordagem "europeizada" para a questão. "Precisamos obter, enquanto Estado-membro que somos, medidas de retaliação da União Europeia", afirma.