Mundo

La Guaira

Número de mortos em terremoto na Venezuela sobe para mais de 5 mil

Mais de 21 mil pessoas permanecem em abrigos temporários, enquanto buscas por desaparecidos continuam entre os escombros

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS