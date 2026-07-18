Número de mortos em terremoto na Venezuela sobe para mais de 5 mil

ONU estima cerca de 50 mil desaparecidos no país. Raul Arboleda / AFP

Um novo balanço oficial divulgado no sábado (18) por autoridades da Venezuela atualizou o número de mortos pelo terremoto que atingiu o país para 5.119.

O boletim acrescentou 50 novos óbitos ao total. O número de feridos permanece em 16.740, de acordo com a informação publicada no Telegram pelo presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.

Ainda segundo o informe, 17.907 pessoas ficaram sem moradia e 21.470 estão em acampamentos provisórios montados pelo governo. Centenas de famílias estão vivendo em barracas superlotadas.

Em La Guaira, Estado mais atingido pelos tremores, os trabalhos de recuperação de corpos sob os escombros continuam. Segundo os dados oficiais, cerca de 190 edifícios desabaram e mais de 800 estruturas também sofreram danos. A ONU estima que cerca de 50 mil pessoas estejam desaparecidas.