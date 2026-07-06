Número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para mais de 3,5 mil

La Guaira foi o Estado mais atingido pelo desastre. Raul Arboleda / AFP

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 3.535 mortos e 16.740 feridos, conforme informou nesta segunda-feira (6) o governo venezuelano em comunicado. O balanço anterior de mortes, divulgado no domingo (5), era de 3.342 vítimas fatais.

Em La Guaira, Estado vizinho a Caracas e o mais afetado pelos tremores, as buscas por corpos continuam. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

Enterro de vítimas não identificadas

No domingo (5), as autoridades começaram a sepultar mortos não identificados. Mais de 150 vítimas sem identificação foram enterradas no cemitério La Esperanza, no município de Catia La Mar, segundo jornalistas da AFP.

As fileiras de túmulos se espalham em uma área de terra seca em uma parte afastada do cemitério.

Os retângulos são delimitados por pedras brancas. Em cada túmulo há um pequeno buquê de flores aos pés de uma cruz branca, com uma placa com a inscrição "Identificação especial" e a data do falecimento, 24 de junho de 2026.

Terremotos na Venezuela

Diversas equipes de busca de diferentes países como Brasil, Chile, Itália, Jordânia, México e Estados Unidos foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24).

O primeiro terremoto aconteceu às 19h04min (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Quase um minuto depois, aconteceu o segundo. O governo venezuelano afirmou que houve ao menos 30 réplicas (sismos menores) desde os sismos.

Os tremores são considerados os mais graves a atingir o país desde 1900 e se concentraram nas regiões de La Guaira e Caracas. Os terremotos deixaram ao menos 855 edifícios danificados, dos quais 189 desabaram completamente. O aeroporto do país também foi fechado devido a "danos graves", segundo a presidente Delcy Rodríguez.

Impactos em outras regiões

Após os terremotos, alertas de tsunami foram emitidos e depois cancelados para as regiões situadas em um raio de 300 quilômetros do epicentro dos tremores, incluindo Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas.

O terremoto que atingiu Caracas também foi sentido na Colômbia. Fontes locais afirmam que na capital do país, Bogotá, luminárias balançaram, alarmes soaram e alguns moradores evacuaram prédios por precaução.

Tremores também foram sentidos no Brasil