Mundo

Balanço oficial

Número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para mais de 3,5 mil

Contagem de feridos permanece em 16.740; ONU estima que 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS