Número de mortos em duplo terremoto na Venezuela ultrapassa 5 mil

O número de mortos no duplo terremoto que sacudiu a Venezuela em 24 de junho passou de 5 mil, segundo um balanço divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (17).

Ao menos 5.069 pessoas morreram nos letais terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o norte do país, especialmente La Guaira, estado vizinho à capital, informou Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, em sua conta no Telegram.

Até a quinta-feira, as autoridades reportavam 4.930 vítimas fatais.

O número de feridos se mantém em 16.740, segundo o boletim publicado por Rodríguez.

Em La Guaira ainda continuavam os trabalhos de resgate de corpos por parte de dezenas de familiares, moradores e voluntários civis. O maquinário pesado chegou aos arranha-céus para erguer os escombros.

As autoridades evitar informar números de desaparecidos, mas segundo a ONU poderiam chegar a 50 mil.

O duplo terremoto deixou mais de 21 mil pessoas vivendo nos 107 acampamentos criados pelo governo. Mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 colapsaram.

Em muitos dos refúgios em La Guaira, as famílias começaram a se organizar nas barracas onde agora dormem, e para o que preveem que será uma longa estadia até serem realocadas.

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