Novos bombardeios dos EUA perto do Estreito de Ormuz, segundo mídia iraniana

Vários ataques americanos atingiram setores próximos do Estreito de Ormuz, indicaram nesta quinta-feira (16) autoridades locais citadas por veículos de comunicação iranianos, em meio à retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã.

A ilha iraniana de Qeshm foi atingida no início da noite em diversas ocasiões "por mísseis americanos", disse o governo da província de Hormozgan, citado pela agência iraniana Fars, informação também compartilhada pela agência Tasnim.

Além disso, a região de Bandar Abbas, na costa iraniana do estreito, foi alvo de uma "agressão aérea do inimigo americano", segundo a televisão estatal.

Segundo as autoridades locais citadas pela televisão, os ataques não causaram vítimas.