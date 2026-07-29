Novo terremoto de magnitude 5,8 atinge outras regiões de Kumamoto, no Japão

Um tremor de magnitude 5,8 atingiu nesta quarta-feira, 29, as regiões de Amakusa e Ashikita, na província de Kumamoto.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) informou que o terremoto ocorreu às 22h19 no horário local (10h19 no horário de Brasília) e teve profundidade "muito superficial".

O tremor ocorre após um forte terremoto de magnitude de 7,1 ter atingido a mesma província na terça-feira, provocando o desabamento de parte de um shopping. Dezoito pessoas morreram após o terremoto, mas as buscas ainda continuavam.