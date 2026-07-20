Novo primeiro-ministro britânico anuncia 'plano de dez anos' para reconstruir Reino Unido

O novo primeiro-ministro trabalhista britânico, Andy Burnham, prometeu nesta segunda-feira (20) um "plano de dez anos" para recolocar o Reino Unido nos trilhos, e acrescentou em Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro em Londres, que o país precisa "restaurar sua estabilidade".

Seu "plano de dez anos" para reconstruir o Reino Unido incluirá, entre outras coisas, a reforma do sistema educacional, a reindustrialização, a construção de moradias sociais e o compromisso de "erradicar o fenômeno de pessoas sem-teto" no país.