Novo líder supremo do Irã promete vingança por morte de Ali Khamenei

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou em comunicado divulgado no X que a vingança pela morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, é uma exigência da nação e será concretizada.

Ali Khamenei foi morto em 28 de fevereiro em um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel. A mensagem por escrito de Mojtaba foi publicada após o encerramento do funeral de quatro dias do pai. O novo aiatolá ainda não fez aparições públicas desde que assumiu o cargo.

A manifestação de Teerã ocorreu poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar destruir o Irã caso o país tente assassiná-lo.

Trump publicou em na rede social Truth Social que o exército norte-americano mantém mil mísseis direcionados ao território iraniano prontos para disparo imediato. O posicionamento foi motivado por manifestações de apoiadores do governo iraniano que pediram a morte do líder norte-americano durante as cerimônias fúnebres na capital iraniana.