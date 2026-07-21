Nove mortos e 15 desaparecidos em colapso de túnel no nordeste da Índia

Pelo menos nove pessoas morreram e 15 permanecem presas após o colapso de um túnel durante a construção de um projeto hidrelétrico no remoto nordeste da Índia, informaram as autoridades nesta terça-feira (21).

O incidente ocorreu na segunda-feira, no estado de Sikkim, no Himalaia, onde está sendo construído um túnel para um projeto de energia hidrelétrica sobre o rio Teesta.

"Calculamos que havia cerca de 25 a 27 pessoas presas", declarou à AFP Rajiv Roka, diretor da Autoridade de Gestão de Desastres de Sikkim. "Nove corpos foram recuperados", acrescentou.

O colapso teria sido provocado por uma explosão, cuja causa ainda não foi determinada. Além disso, a região enfrentou chuvas torrenciais nos últimos dias.

Roka afirmou que as autoridades "não têm certeza do que causou a explosão, porque ocorreu nas profundezas do túnel" e que "provavelmente foi algo natural".

Um vazamento de gás metano tóxico emanando de formações rochosas subterrâneas complicava os trabalhos de resgate, e apenas socorristas com cilindros de oxigênio podiam entrar, informaram as autoridades.

"Há operações intensas de resgate em andamento, mas o problema é que há muito gás presente lá", explicou Roka.

Ele acrescentou que uma equipe treinada em resgates em minas está a caminho para ajudar os socorristas locais.

Acidentes em grandes canteiros de obras de infraestrutura são comuns na Índia, mas ambientalistas afirmam que o excesso de projetos de desenvolvimento vem provocando mais desastres nas zonas frágeis do Himalaia.