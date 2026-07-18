Novas enchentes no Texas deixam 2 mortos e testam sistema de alerta em áreas atingidas em 2025

Uma nova rodada de tempestades e enchentes relâmpago atingiu a região de Hill Country, no Estado do Texas, nos Estados Unidos, resultando em pelo menos duas mortes e centenas de resgates nas mesmas áreas devastadas por inundações em julho de 2025. O evento climático serviu como o primeiro teste para os novos sistemas de alerta precoce, sirenes e notificações via celular implementados pelas autoridades após as falhas institucionais que contribuíram para o elevado número de óbitos no ano anterior.

Moradores de zonas afetadas relataram que os dispositivos de segurança instalados recentemente emitiram avisos sonoros e mensagens de texto na madrugada de quinta-feira, orientando a evacuação para áreas elevadas.

Levantamento de dados da Associated Press apontou que o Condado de Kerr emitiu quatro alertas e a cidade de Kerrville enviou uma notificação assim que o risco de transbordamento se confirmou, em contraste com a postura de julho de 2025, quando órgãos locais deixaram de acionar os avisos sem fio por receio de emitir alarmes falsos.

Apesar dos acionamentos coordenados com o Serviço Nacional de Meteorologia, o avanço das águas em rios da região conhecida como Flash Flood Alley ainda surpreendeu residentes em áreas rurais. Os investimentos estaduais e municipais na melhoria da infraestrutura hídrica e em regras de segurança para acampamentos locais seguiam incompletos quando as tempestades começaram. No ano passado, as enchentes na bacia do Rio Guadalupe causaram 136 mortes.