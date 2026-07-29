Nova onda de calor volta a Europa em meio a incêndios florestais na França e na Espanha

Dezenas de milhares de pessoas que abandonaram suas casas devido aos enormes incêndios florestais que devastaram Espanha e França começaram a retornar nesta quarta-feira, 29, embora uma nova onda de calor e vento tenham reacendido as chamas nos arredores de Bordeaux.

Enquanto a Espanha suspendeu a ordem de evacuação em todos os municípios da província de Ávila, perto de Madri, as altas temperaturas retornaram a Gironda, no sudoeste da França, com a brisa marítima alimentando um incêndio florestal de intensidade incomum.

Após dias de angústia com as chamas, que consumiram mais de 120 mil hectares nos dois países, moradores e turistas desabrigados retornaram às suas cidades para encontrar, em alguns casos, suas casas destruídas e, em outros, o alívio de saber que não haviam perdido tudo.

"Não tenho dinheiro, não tenho documentos, não tenho casa", disse o aposentado José Fernández, de 74 anos, à Agence France-Presse ao se deparar com os móveis queimados, paredes parcialmente desabadas e montanhas de cinzas no que antes era sua casa em Pelayos de la Presa, perto de Madri.

"Tudo se foi", lamentou Fernández, com os olhos marejados, enquanto caminhava pelos restos carbonizados de 35 anos de vida.

As autoridades suspenderam a ordem de evacuação, mas a cidade ainda estava parcialmente vazia. Quase 15 famílias perderam suas casas para o "monstro" do fogo, disse o prefeito de Pelayos de la Presa, Antonio Sin.

Desde terça-feira, 28, cerca de 24 mil pessoas começaram a retornar para suas casas na região de Madri e na província de Ávila, epicentros dos incêndios, que estão entre os maiores já registrados na Espanha.

Na França, dezenas de milhares de pessoas também foram autorizadas a retornar para suas casas na região vinícola de Bordeaux, afetada pelo maior incêndio florestal no país desde 1949, com 42 mil hectares queimados e mais de 220 mil deslocados.

Uma densa fumaça voltou a cobrir a parte norte do balneário de Lanton, a oeste de Marcheprime, município no epicentro do incêndio, cerca de 30 km a oeste de Bordeaux.

Perto dali, as chamas contornam um campo que serve de aceiro - faixa sem vegetação usada para conter o avanço do fogo -, enquanto os bombeiros lutam contra faíscas e um vento intenso sob o calor escaldante para impedir que o fogo se alastre.

A situação parecia se estabilizar, mas as autoridades francesas e espanholas alertaram para condições desfavoráveis durante o dia, que ameaçavam alimentar novos focos de incêndio.

Após uma breve queda nas temperaturas, o calor retornou nesta quarta-feira, com o termômetro atingindo 35°C em Bordeaux ao meio-dia. A Météo-France informou que quarta-feira seria o dia mais quente e seco da semana, com elevado risco de incêndios florestais em todas as regiões da França.