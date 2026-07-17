No Reino Unido, Burnham é oficializado líder trabalhista e assumirá lugar de Starmer no dia 20

Andy Burnham foi oficialmente confirmado nesta sexta-feira (17) como novo líder do Partido Trabalhista do Reino Unido e assumirá o cargo de primeiro-ministro na próxima segunda-feira, dia 20, após a renúncia de Keir Starmer. Único candidato na disputa interna da legenda, Burnham teve a candidatura consolidada depois de receber o apoio de 379 dos 403 deputados trabalhistas na Câmara dos Comuns.

Em seu primeiro discurso como líder, voltado majoritariamente a apontamentos sobre seu próprio partido, Burnham afirmou estar pronto para comandar o governo e prometeu renovar o partido e o país. "Vamos devolver a esperança às pessoas", disse. "Este é um momento de orgulho para mim e minha família, e estou preparado para ele."

O ex-prefeito da Grande Manchester defendeu que seu governo terá como prioridades a renovação econômica, a criação de empregos industriais modernos e maior controle público sobre setores essenciais. Segundo ele, o Reino Unido tomou "uma série de decisões erradas nos anos 1980", quando o poder político foi centralizado e o econômico privatizado, em referência às reformas implementadas pela ex-primeira-ministra Margaret Thatcher.

Burnham também argumentou que um maior controle público sobre o custo de bens essenciais é necessário para conter a inflação. "Se não temos controle público suficiente sobre o custo dos itens essenciais, como podemos controlar a inflação?", questionou. "Serei um líder pró-negócios." Entre suas prioridades, citou ainda a ampliação do acesso à assistência social para idosos, doentes e pessoas com deficiência.

Voltando-se ao partido, o novo líder prometeu encerrar disputas internas e construir "uma única equipe trabalhista". "Não venceremos a nova direita britânica se estivermos consumidos por conflitos internos", afirmou, acrescentando que não tentará competir com o Reform UK em sua própria agenda política. Burnham disse ainda que buscará um debate público "menos tóxico", que seu gabinete ainda não foi definido e que representará todas as alas do Partido Trabalhista.