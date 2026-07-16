Nicarágua rompe relações com Itália devido a caso de fugitivo das Brigadas Vermelhas

O governo nicaraguense anunciou, nesta quinta-feira (16), o rompimento das relações diplomáticas com a Itália, após críticas daquele país por ter dado refúgio, durante décadas, a Alessio Casimirri, ex-membro das Brigadas Vermelhas, condenado pelo assassinato do ex-primeiro-ministro Aldo Moro, em 1978.

"Estamos rompendo todas as relações diplomáticas com o governo italiano" devido às declarações "injustificadas, agressivas e irresponsáveis" feitas pelo ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, a respeito do caso, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Nicarágua.