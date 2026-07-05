Netanyahu diz que aldeias cristãs no Líbano pediram para ser 'anexadas' por Israel

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, declarou, em entrevista ao canal Fox News, que algumas aldeias cristãs do Líbano pediram para ser "anexadas" por Israel para serem protegidas dos combatentes do movimento islamista Hezbollah.

"Algumas aldeias cristãs do Líbano chegaram a pedir para ser anexadas a Israel, porque nós as protegemos do Hezbollah, dos fanáticos do Hezbollah que querem matá-las. E fazemos o mesmo com os cristãos em todo o mundo", afirmou Netanyahu.

Israel ocupa uma faixa do sul do Líbano desde que o País foi arrastado para o conflito no Oriente Médio, em 2 de março, quando o Hezbollah lançou mísseis contra território israelense para vingar a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Israel respondeu com intensos bombardeios aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.