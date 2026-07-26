Netanyahu critica Mamdani por discurso e acusa prefeito de NY de fomentar ódio contra judeus

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, de fomentar o ódio contra os judeus da cidade. A fala, feita à Fox News, foi uma resposta às ameaças do prefeito de prendê-lo caso fosse a Nova York para participar da reunião da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mamdani, nas últimas semanas, ameaçou cumprir o mandado de prisão contra o israelense, expedido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Mamdani depois recuou e admitiu que o município não tinha autoridade para cumprir o mandado, mas pediu que o governo federal o fizesse.

Netanyahu acusou o prefeito de colocar um grupo contra o outro e de impor medo na cidade. "Eu falo com judeus americanos em Nova York, e eles estão com medo agora", disse. O primeiro-ministro responsabilizou Mamdani pelo atentado contra um judeu nova-iorquino, que foi esfaqueado ao sair de uma sinagoga. A culpa seria do prefeito por seu discurso em que pediu que o governo federal americano prendesse Netanyahu por seus crimes de guerra, o que o israelense classificou como discurso de ódio.

"Depois de ele ter feito esse discurso de ódio contra Israel e contra mim, no dia seguinte, um judeu é esfaqueado ao sair de uma sinagoga e com um grito de Allah Akbar", disse o primeiro-ministro.