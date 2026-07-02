Negociações indiretas entre EUA e Irã registram 'avanços positivos', diz Catar

Negociadores dos Estados Unidos e do Irã registram "avanços positivos" em suas negociações indiretas em Doha e participarão de uma nova rodada de conversações após o funeral do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

"Os mediadores do Catar e do Paquistão concluíram hoje reuniões separadas com os negociadores americanos e iranianos em Doha, com avanços positivos em temas relacionados ao Memorando de Entendimento de Islamabad, dando continuidade aos resultados da cúpula do Lago Lucerna", afirmou Majed Al Ansari na quarta-feira (1) na rede social X.

"As partes concordaram em continuar as discussões e a próxima reunião será agendada o mais rápido possível após as cerimônias fúnebres do ex-líder supremo iraniano", acrescentou.

O aiatolá Ali Khamenei morreu aos 86 anos no complexo governamental no centro de Teerã em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra. Seu filho Mojtaba Khamenei foi designado como seu sucessor.

O funeral público de Ali Khamenei começará no sábado (4) e incluirá cerimônias oficiais e atividades religiosas.

O sepultamento acontecerá em 9 de julho, no santuário do Imã Reza, na cidade de Mashhad, região nordeste do país, local de nascimento de Khamenei.

O vice-chanceler iraniano, Kazem Gharibabadi, que lidera a delegação do país, afirmou que as conversações de quarta-feira terminaram com um acordo para estabelecer, a partir desta quinta-feira (2), um canal de comunicação para relatar e registrar possíveis violações dos acordos.

O Irã insiste que não terá negociações diretas com os Estados Unidos em Doha. O presidente americano, Donald Trump, declarou na quarta-feira a jornalistas que as discussões sobre "a desnuclearização do Irã estão indo bem".

Gharibabadi acrescentou que as discussões também abordaram os recursos iranianos congelados - Teerã exige a liberação dos ativos como parte de qualquer acordo.

Ele destacou que as autoridades concordaram sobre os bens que o Irã poderia comprar com os 6 bilhões de dólares que seriam inicialmente descongelados.