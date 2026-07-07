Navio-tanque é incendiado após ser atingido por projétil no Estreito de Ormuz

Um navio-tanque que navegava na costa de Omã, no Estreito de Ormuz, pegou fogo nesta terça-feira (7) após ser atingido por um projétil, informou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO). A televisão estatal iraniana afirmou que a embarcação que carregava gás natural liquefeito foi atacada após ignorar avisos.

Na semana passada, o comando militar conjunto do Irã alertou que todos os navios-tanque que transitassem pela importante rota marítima deveriam utilizar as rotas aprovadas pelo país. Também declarou que qualquer interferência de forças dos EUA no estreito "receberia uma reação rápida e decisiva".

O órgão britânico afirmou que não houve impacto ambiental decorrente do ataque. Fonte: Associated Press.