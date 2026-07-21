Navio de guerra russo realiza manobras com fogo real no Canal da Mancha

Um navio de guerra russo realizou na segunda-feira manobras com fogo real no Canal da Mancha, em frente à costa de Plymouth, informou nesta terça-feira (21) o Ministério da Defesa britânico.

As manobras ocorreram "a cerca de 40 milhas náuticas (75 quilômetros) de Plymouth", indicou um porta-voz do ministério.

"A Royal Navy (Marinha britânica) supervisionou o exercício, continua acompanhando de perto a atividade do navio e está preparada para proteger a segurança do Reino Unido", acrescentou o porta-voz.

O ministério detalhou que o navio russo havia informado previamente ao navio-patrulha britânico HMS Tyne, que se encontrava na área, sua intenção de realizar esses disparos e pediu que se colocasse a uma distância mais segura.

O exercício, descrito como "incomum" pelo jornal The Guardian, durou cerca de trinta minutos.

As manobras ocorreram no mesmo dia em que assumiu o poder o novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, em um contexto de tensões crescentes com a Rússia no Canal da Mancha e, em geral, nas águas do norte da Europa.

Em meados de junho, forças britânicas interceptaram um petroleiro pertencente à chamada "frota fantasma" russa no Canal da Mancha.

Dois dias depois, um veleiro com matrícula britânica informou que havia recebido tiros de advertência efetuados por um navio de guerra russo enquanto navegava perto da Ilha de Wight (no sul da Inglaterra), embora fora das águas territoriais do Reino Unido.

O então primeiro-ministro, também trabalhista, Keir Starmer, classificou a ação como "imprudente", enquanto o Ministério da Defesa russo assegurou que o veleiro estava se aproximando "perigosamente" da fragata.

Moscou indicou nesta terça-feira que não alimenta "nenhuma esperança" de que as relações com Londres melhorem após a chegada ao poder de Andy Burnham, que anunciou na segunda-feira seu apoio "100%" à Ucrânia no conflito armado que mantém com a Rússia.