"Não queremos comunistas", diz Trump em discurso de comemoração dos 250 anos dos EUA

Donald Trump em discurso no National Mall, na capital dos EUA, Washington D.C. Alex Wroblewski / AFP

Ao comemorar os 250 anos dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou que o povo norte-americano é “luz, esperança e liberdade” no mundo, advertindo que "não queremos comunistas" no país. O discurso aconteceu no fim da noite de sábado (4), com pouco mais de uma hora de atraso devido a um alerta para tempestades em Washington, D.C.

Durante o discurso que encerrava o feriado da independência no país, Trump afirmou que "o sonho americano está de volta", e que os EUA estão melhor do que nunca, "apenas no início da era de ouro".

Segundo o republicano, outros países tentam ser como os EUA, “mas ninguém consegue”. Trump também aproveitou a fala para atacar os opositores do Partido Democrata, que foram associados por ele ao comunismo:

— Não queremos comunistas em nosso país, e os Estados Unidos nunca serão um país comunista. O comunismo é um perdedor e sempre será. Nossos guerreiros não o derrotaram diversas vezes em várias partes do mundo apenas para ele tentar colocar sua cabeça novamente por aqui. É como um câncer, você precisa o retirar rapidamente — disse, concluindo que os EUA foram responsáveis por combater o comunismo com sucesso nos últimos anos.

Conforme o g1, o tema tem sido recorrente nos discursos de Trump, à medida que as eleições legislativas de novembro se aproximam. A esquerda antissistema do Partido Democrata já conquistou uma série de vitórias nas eleições primárias.

Ainda na sexta-feira (3), em discurso no monumento Monte Rushmore, ele já havia chamado os democratas de "malignos" e "comunistas" e dito que a ideologia é "uma ameaça maior do que o 11 de Setembro" para o país.