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4 de Julho
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"Não queremos comunistas", diz Trump em discurso de comemoração dos 250 anos dos EUA

Presidente também proclamou a volta do "sonho americano", exaltou o Exército e lembrou a operação contra Maduro

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