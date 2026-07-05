Não haverá 'convulsão social' na Venezuela após terremotos, diz presidente interina

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou, neste domingo (5), uma eventual "convulsão social" depois dos dois terremotos de 24 de junho, que deixaram cerca de 3.000 mortos.

Durante a celebração do Dia da Independência na Venezuela, Rodríguez afirmou: "Não haverá convulsão social, aqui o que existe é solidariedade social profunda do nosso povo".

A presidente interina, que assumiu o poder depois da captura de Nicolás Maduro no começo do ano em uma operação dos Estados Unidos, chefiou a cerimônia nas instalações do Forte Tiuna, uma área militar em Caracas.

Na área devastada pelo terremoto, muitos moradores expressaram à AFP sua indignação com a atuação das autoridades.

O ministério das Comunicações venezuelano informou, no sábado, que registrou 2.954 mortos e 16.592 feridos no duplo terremoto que mergulhou o país no luto e no desespero para encontrar sobreviventes e falecidos.