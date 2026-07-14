Musk provavelmente violou a lei ao prometer pagamentos de US$ 1 mi a eleitores, diz conselho

O bilionário Elon Musk provavelmente violou a lei de Wisconsin ao prometer distribuir cheques de US$ 1 milhão para eleitores na eleição da Suprema Corte estadual de 2025, concluiu um painel bipartidário.

A Comissão Eleitoral de Wisconsin encaminhou duas queixas ao escritório do promotor do condado de Brown, que pode optar por apresentar acusações criminais por violar a lei estadual contra suborno eleitoral. Os promotores têm 40 dias para relatar à comissão.

Musk, fundador da SpaceX e CEO da Tesla, esteve profundamente envolvido no esforço para mudar o controle majoritário da mais alta corte em Wisconsin, um estado decisivo. Ele e grupos que apoiou gastaram pelo menos US$ 20 milhões no candidato republicano Brad Schimel, que perdeu por 10 pontos porcentuais para a candidata apoiada pelos democratas, Susan Crawford.

Um mês após a derrota, Musk anunciou que gastaria menos em campanhas políticas. Os gastos na eleição ultrapassaram US$ 100 milhões, tornando-a a corrida judicial mais cara da história dos EUA.

Os promotores decidirão se Musk deve ser acusado pelos cheques de US$ 1 milhão. As queixas, confidenciais por lei estadual, foram feitas por eleitores de Milwaukee e Green Bay. Musk distribuiu cheques em um comício poucos dias antes da eleição.

A Comissão Eleitoral de Wisconsin, composta por três democratas e três republicanos, votou 5-1 em sessão fechada para encaminhar as queixas ao promotor, disse a porta-voz Emilee Miklas. O promotor do condado de Brown, David Lasee, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A vitória de Crawford manteve os liberais no controle da Suprema Corte estadual, e sua maioria cresceu para 5-2 após a vitória do candidato democrata Chris Taylor este ano.

Os advogados de Musk argumentaram que ele estava exercendo seus direitos de liberdade de expressão com as doações e qualquer tentativa de restringi-las violaria as constituições de Wisconsin e dos EUA.

Os pagamentos foram "destinados a gerar um movimento de base contra juízes ativistas, não para defender ou se opor expressamente a qualquer candidato", argumentaram os advogados de Musk.