Mulher presa na França por manter cinco bebês mortos em casa

Autoridades prenderam nesta quarta-feira (29) a mulher de 32 anos cujo companheiro descobriu cinco bebês mortos dentro de caixas em seu apartamento em Orange, no sudeste da França, informou à AFP a Promotoria.

A descoberta dos ossos de quatro recém-nascidos e do corpo de um quinto ocorreu depois que a mulher foi levada a um hospital no domingo, após dar à luz em casa, uma gravidez que seu companheiro descobriu "tarde", segundo as autoridades.

A Justiça abriu uma investigação por assassinato e nesta quarta-feira prendeu a mulher, indicou a Promotoria de Carpentras, confirmando uma apuração do jornal Le Parisien.

Segundo o diário regional La Provence, a detenção ocorreu quando a mulher deixou o hospital.

A Promotoria ordenou o acolhimento provisório do bebê nascido no domingo e comunicou aos serviços sociais a situação dos outros dois filhos menores do casal.

Os casos de homicídios de bebês ao nascer não são raros. Às vezes, são marcados por uma alteração do discernimento da mãe ou por gestações não desejadas, que são ocultadas do entorno.

No caso francês mais grave de infanticídio, Dominique Cottrez foi condenada em 2015 a nove anos de prisão por matar oito recém-nascidos.

O júri reconheceu, em seu caso, uma alteração do discernimento.