Mulher é detida no Japão por costurar os lábios de colega de apartamento

A polícia japonesa prendeu uma mulher suspeita de costurar os lábios de sua colega de apartamento após uma discussão, informaram as autoridades nesta quinta-feira (9).

A vítima, uma mulher de 42 anos, conseguiu escapar da residência localizada na cidade de Koga e correu até um estabelecimento comercial próximo, onde mostrou um papel com a palavra "Socorro", declarou à AFP uma fonte da polícia local.

A polícia da província de Ibaraki, onde fica Koga, prendeu Masae Sakurai, de 49 anos, sob suspeita de agressão.

Segundo a investigação, Sakurai morava com a vítima no momento da agressão, em 29 de junho, quando costurou os lábios "com linha e agulha". A mulher foi detida na segunda-feira.

A polícia continua investigando o caso, incluindo informações não confirmadas de que uma terceira pessoa também morava na residência.

Masae "ficou irritada após uma discussão e costurou meus lábios", teria declarado a vítima aos policiais, segundo o canal público NHK.

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