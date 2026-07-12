Mortos em terremotos na Venezuela chegam a 4.490

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 deixaram mais de 4 mil mortos e milhares sem moradia na Venezuela. MARTIN BERNETTI / AFP

O número de mortos nos dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para 4.490 neste domingo (12), segundo novo balanço divulgado pelo governo. A quantidade de feridos permaneceu em 16.740, e mais de 19,5 mil pessoas estavam alojadas em acampamentos provisórios.

A maior parte da destruição está concentrada no estado costeiro de La Guaira, vizinho a Caracas. Famílias que perderam as casas ocupam estádios, escolas, praças, calçadas e outros espaços públicos. Voluntários venezuelanos e estrangeiros instalaram unidades médicas em áreas abertas e participam da distribuição de alimentos, água e itens de higiene.

Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram com apenas 39 segundos de intervalo e derrubaram prédios inteiros. O segundo foi o mais forte registrado no país em mais de um século.

O governo ainda não divulgou um balanço atualizado de desaparecidos. Uma estimativa das Nações Unidas indica que até 50 mil pessoas podem continuar sem localização confirmada. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou no sábado (11) que 315 corpos ainda não haviam sido identificados, o equivalente a 7% do total de mortes contabilizado até então.

Governo diz que buscas serão mantidas

A falta de informações sobre os desaparecidos aumentou a apreensão de famílias que acompanham as buscas entre os escombros. Há temor de que estruturas destruídas comecem a ser removidas antes da localização dos corpos.

Rodríguez negou que o governo pretenda encerrar as operações. Mesmo após equipes internacionais reduzirem os trabalhos de resgate, moradores continuam procurando familiares entre ruínas de edifícios, muitas vezes com ferramentas improvisadas.

O balanço oficial informa que 6.462 pessoas foram resgatadas. Cerca de 190 edifícios desabaram ou sofreram falhas estruturais, enquanto outras centenas foram danificadas.

Falta de água preocupa autoridades sanitárias

Além da procura por desaparecidos, a precariedade dos alojamentos tornou-se outro foco da emergência. Mais de 80 abrigos enfrentam superlotação, pouca infraestrutura, falta de saneamento e dificuldade de acesso à água potável. Em La Guaira, sobreviventes passaram a usar praias para tomar banho e fazer necessidades fisiológicas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o risco de disseminação de enfermidades como cólera, tuberculose, tétano e sarampo. O órgão coordena equipes médicas internacionais, enviou suprimentos e liberou US$ 1,5 milhão para a resposta emergencial.