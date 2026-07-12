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Desastre humanitário
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Mortos em terremotos na Venezuela chegam a 4.490

Buscas continuam sob pressão de familiares, enquanto 19,5 mil sobreviventes enfrentam abrigos improvisados e risco de doenças

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