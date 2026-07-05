Mortos em terremotos na Venezuela chegam a 3,3 mil

A região mais afetada foi La Guaira, Estado vizinho a Caracas. Juan Barreto / AFP

Pelo menos 3.342 pessoas morreram em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, informou o governo venezuelano neste domingo (5). Segundo o balanço oficial, o duplo tremor de terra que mergulhou o país no luto também deixou 16.740 feridos.

Os números representam um aumento em relação ao levantamento divulgado no sábado (4), que apontava 2.954 mortos e 16.592 feridos. A região mais afetada foi La Guaira, Estado vizinho a Caracas, devastado pelos tremores.

Também neste domingo, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou a possibilidade de uma "convulsão social" em razão da tragédia.

— Não haverá convulsão social. Aqui o que existe é solidariedade social profunda do nosso povo — afirmou durante a celebração do Dia da Independência.

Rodríguez assumiu o comando do país após a captura de Nicolás Maduro, no início deste ano, em uma operação conduzida pelos Estados Unidos, chefiou a cerimônia nas instalações do Forte Tiuna, uma área militar em Caracas.