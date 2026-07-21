Ministro iraniano inicia reuniões com mediadores no Paquistão em busca de trégua com EUA

Uma autoridade iraniana iniciou nesta terça-feira (21) reuniões com mediadores no Paquistão, enquanto diplomatas tentam resgatar o acordo provisório entre Irã e Estados Unidos, que entrou em colapso, mesmo com os dois países mantendo ataques pelo décimo dia consecutivo de novos confrontos.

A visita do ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, ocorre em meio à intensificação dos esforços diplomáticos do Paquistão nos últimos dias para reativar o acordo. Ainda assim, permanece incerto que tipo de novo entendimento poderia ser alcançado para encerrar os combates.

O Irã atacou um navio-tanque no Estreito de Ormuz nas primeiras horas desta terça-feira, forçando sua tripulação a abandonar a embarcação, enquanto os Estados Unidos realizaram mais uma rodada de ataques aéreos contra a República Islâmica.

As dez noites consecutivas de bombardeios americanos não levaram Teerã a afrouxar seu controle sobre o estreito, por onde, em tempos de paz, transitava cerca de um quinto de todo o petróleo bruto e do gás natural comercializados no mundo.

O acordo provisório firmado no mês passado, que tinha como objetivo encerrar os combates, desmoronou. A navegação pelo Estreito de Ormuz praticamente parou. E, à medida que os confrontos se intensificam, ambos os lados passaram a atingir infraestruturas civis das quais dependem milhões de pessoas.

"O Irã e grupos que apoiam o Irã podem atacar outros interesses dos Estados Unidos no exterior ou locais associados aos Estados Unidos e a cidadãos americanos em todo o mundo", afirmou o Departamento de Estado dos EUA em um novo alerta aos americanos.

A escalada elevou os preços do petróleo nas últimas semanas. O Brent, referência internacional, era negociado nesta terça-feira próximo de US$ 90 por barril, enquanto o preço médio da gasolina comum nos Estados Unidos subiu para US$ 4 por galão, mantendo a pressão sobre o orçamento das famílias americanas às vésperas das eleições de meio de mandato neste outono.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu às redes sociais na segunda-feira (20) para advertir que "toda vez que o Irã matar um soldado americano, pagará muitas vezes por essa morte". Fonte: Associated Press.