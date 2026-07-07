Ministro do Irã alerta que negociações para acordo final não começarão se ameaças persistirem

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, alertou que as negociações sobre o acordo para encerrar de maneira definitiva a guerra no Oriente Médio não começarão se as ameaças continuarem, como consta no 13º parágrafo do memorando de entendimento firmado com os Estados Unidos. "Honre sua assinatura", escreveu Araghchi, em publicação no X, nesta terça-feira, 7.

O Irã realiza desde o fim de semana as cerimônias fúnebres para Ali Khamenei, o líder supremo do país que foi morto no início do ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel, no fim de fevereiro. A mídia iraniana, sem confirmar a autoria do ataque, afirmou nesta terça que um navio-tanque carregado de gás natural liquefeito foi alvo de uma ofensiva em Ormuz por "ignorar avisos".