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Em vigor

Milei proíbe entrada de estrangeiros que expressarem mensagens de ódio contra a Argentina

Decreto prevê ainda a expulsão e o cancelamento da residência de quem incitar à violência contra o povo argentino ou qualquer cidadão do país, motivado pela sua nacionalidade

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AFP

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