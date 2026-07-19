Mídia iraniana confirma ataque dos EUA na província de Hormozgan

A província iraniana de Hormozgan confirmou que um local nas proximidades da ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, foi alvo de um ataque militar dos Estados Unidos às 21h10 (horário de Brasília) deste sábado, 18, segundo informação divulgada pela agência estatal Irna.

De acordo com a Irna, o comunicado atribuído ao governo provincial afirma que, até o momento, não há confirmação de qualquer impacto na cidade portuária de Bandar Abbas.