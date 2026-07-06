Microsoft elimina 4.800 empregos em meio à reestruturação da Xbox

A Microsoft anunciou, nesta segunda-feira (6), que eliminará cerca de 4.800 empregos, cerca de 2% de sua força de trabalho global, em uma reestruturação concentrada em suas divisões de videogames da Xbox.

Os cortes incluem a reforma mais drástica na história da Xbox, com a eliminação de 3.200 postos de trabalho na área dos videogames durante o próximo ano fiscal, a separação ou venda de quatro estúdios de desenvolvimento de jogos e o início de um processo de revisão de um quinto, que pode resultar em seu fechamento, segundo indicou a empresa.

A Microsoft já havia anunciado, nos últimos meses, vários planos de demissão, em meio aos seus fortes investimentos no desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

"Nosso negócio está mudando porque o mundo ao nosso redor está mudando", escreveu Amy Coleman, vice-presidente executiva da Microsoft, em uma carta a todos os funcionários.

"As empresas não podem escolher se seu setor muda; só podem escolher se mudam junto com ele", acrescentou Coleman, que ressaltou que as demissões afetam principalmente o negócio comercial da Microsoft e a divisão da Xbox.

Ela afirmou que as funções desempenhadas não serão realizadas pela IA, mas reconheceu que esta tecnologia provoca mudanças na forma de trabalhar em toda a empresa.

No âmbito comercial, destacou que os cortes se somarão ao investimento de 2,5 bilhões de dólares (cerca de 12,9 bilhões de reais) da Microsoft, anunciado na semana passada, para integrar 6 mil engenheiros às empresas que têm como clientes, a fim de ampliar o uso da IA entre as empresas que se mostram relutantes em adotar essa tecnologia.

A diretora executiva da Xbox, Asha Sharma, comunicou aos seus funcionários que 1.600 postos de trabalho serão eliminados de forma imediata, e que o restante deixará a empresa durante o ano fiscal de 2027.

A Xbox passou por vários programas de cortes desde que foi concluída, em 2024, a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft por 68,7 bilhões de dólares (aproximadamente 355,2 bilhões de reais).

Sharma descreveu o negócio da Xbox como "pouco saudável", com margens de lucro "entre 3 e 10 vezes inferiores" do que as da concorrência.

Quatro estúdios deixaram a divisão da Microsoft como parte da reestruturação.

Compulsion Games e Double Fine Productions passarão a ser independentes, conservando sua propriedade intelectual e seus catálogos de videogames.

Ninja Theory e Undead Labs chegaram a um acordo para serem incorporados por novos proprietários.

Na França, a direção da Arkane irá iniciar uma consulta obrigatória com seu comitê de empresa para analisar o que Sharma chamou de "possíveis opções estratégicas", um processo que pode resultar no fechamento da empresa ou em sua venda.