Microsoft corta 4.800 postos de trabalho em meio à reestruturação do Xbox

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (6) que eliminará cerca de 4.800 postos de trabalho, aproximadamente 2% de sua força de trabalho global, em uma reestruturação concentrada em suas divisões de videogames da Xbox.

Os cortes incluem a reforma mais drástica da história da Xbox, com a eliminação de cerca de 3.200 postos de trabalho na área de videogames durante o próximo ano fiscal, a separação ou venda de quatro estúdios de desenvolvimento de jogos e o início de um processo de revisão de um quinto estúdio, que poderá resultar em seu fechamento, segundo informou a empresa.

A Microsoft anunciou, nos últimos meses, diversos planos de demissões em meio aos seus fortes investimentos no desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

"Nosso negócio está mudando porque o mundo ao nosso redor está mudando", escreveu Amy Coleman, vice-presidente executiva da Microsoft, em uma carta enviada a todos os funcionários.

"As empresas não podem escolher se o seu setor vai mudar; só podem escolher se vão mudar junto com ele", acrescentou Coleman, que afirmou que as demissões afetam principalmente o negócio comercial da Microsoft e a divisão Xbox.

A vice-presidente afirmou que as funções desempenhadas pelos funcionários demitidos não serão realizadas pela IA, mas reconheceu que essa tecnologia está provocando mudanças na forma de trabalhar em toda a empresa.

Na área comercial, ela destacou que os cortes se somarão ao investimento de 2,5 bilhões de dólares anunciado pela Microsoft na semana passada para integrar 6.000 engenheiros às empresas que são clientes da companhia, com o objetivo de ampliar o uso da IA entre organizações ainda resistentes à adoção dessa tecnologia.

A diretora-executiva da Xbox, Asha Sharma, comunicou aos funcionários que 1.600 postos de trabalho serão eliminados imediatamente e que os demais desligamentos ocorrerão ao longo do ano fiscal de 2027.

A Xbox passou por diversos programas de redução de pessoal desde a conclusão, em 2024, da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft por 68,7 bilhões de dólares.

Sharma descreveu o negócio da Xbox como "pouco saudável", com margens de lucro "entre três e dez vezes menores" do que as de seus concorrentes.

- O Netflix dos videogames -

A executiva afirmou que sua divisão lançou o Game Pass, um serviço de assinatura que permite acesso a uma ampla variedade de jogos on-line, com o objetivo de impulsionar o crescimento da área.

Esse serviço, conhecido popularmente como o "Netflix dos videogames", começou a perder assinantes depois que a empresa aumentou os preços da assinatura, lembrou Sharma, que assumiu o comando da divisão Xbox após a renúncia de Phil Spencer.

"A história está repleta de empresas que confundem longevidade com inevitabilidade. Nós não seremos uma delas", acrescentou.

Quatro estúdios deixarão a divisão da Microsoft como parte da reestruturação.

A Compulsion Games e a Double Fine Productions passarão a atuar de forma independente, mantendo a propriedade de suas marcas intelectuais e de seus catálogos de jogos.

A Ninja Theory e a Undead Labs chegaram a um acordo para serem incorporadas por novos proprietários.

Na França, a direção da Arkane iniciará uma consulta obrigatória com seu comitê de empresa para analisar o que Sharma chamou de "possíveis opções estratégicas", processo que poderá resultar no fechamento da empresa ou em sua venda.

A Microsoft anunciou em 25 de junho que aumentaria o preço de venda do Xbox devido ao fato de que a demanda por inteligência artificial elevou significativamente os custos dos chips, medida que também foi adotada por suas principais concorrentes no setor de videogames, Sony e Nintendo.