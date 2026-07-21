Microsoft assina acordo de IA com Mistral para usar sua infraestrutura na Europa

A gigante americana da tecnologia Microsoft assinou um acordo "de vários bilhões" de dólares com a empresa francesa de inteligência artificial (IA) Mistral para utilizar sua infraestrutura na Europa, anunciaram as duas empresas em um comunicado conjunto nesta terça-feira (21).

Este acordo, cujo valor exato não foi divulgado, "fortalece as capacidades da Microsoft na Europa" e permitirá que a Mistral, cujos modelos de IA serão integrados aos produtos de sua parceira, desenvolva sua infraestrutura no continente, segundo o comunicado.

Em meio ao debate em curso sobre a soberania digital europeia, a gigante americana também busca se posicionar como a empresa mais compatível com o mercado europeu.

"A Europa deve ter acesso às capacidades de IA mais avançadas do mundo sem comprometer o controle de seus dados", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, citado no comunicado.

Por sua vez, o CEO da Mistral, Arthur Mensch, expressou sua satisfação com o fato de seus modelos "serem implementados por empresas e instituições públicas em todo o mundo".