México investiga se EUA violou sua soberania para capturar narcotraficante

O México anunciou, nesta terça-feira (7), que está investigando se os Estados Unidos violaram sua soberania na captura do narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada em 2024.

A investigação surge após o FBI ter divulgado o avião em que Zambada viajava quando foi preso, apresentado como parte de uma operação desta agência.

"Se alguma agência dos Estados Unidos participou desta operação, estará violando tratados internacionais e a Constituição mexicana", disse a presidente, Claudia Sheinbaum, em uma coletiva de imprensa.