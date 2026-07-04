México apreende quase três toneladas de cocaína nas águas do Pacífico

Autoridades mexicanas apreenderam quase três toneladas de cocaína e detiveram quatro pessoas a bordo de duas embarcações pequenas nas águas do Pacífico, informou a Marinha neste sábado (4).

O México aumentou as apreensões de drogas e as detenções em meio à pressão do presidente americano, Donald Trump, para frear o narcotráfico.

A ação ocorreu como resultado de operações de vigilância marítima e aérea da guarda-costeira na costa do estado de Oaxaca (sul), detalhou a secretaria da Marinha em um comunicado.

A operação ocorreu quando o pessoal naval que fazia um voo de patrulha marítima detectou as embarcações e determinou o envio de uma patrulha oceânica, que realizou a interceptação.

Após inspecioná-las, o pessoal naval deteve quatro pessoas e confiscou "86 pacotes que continham aproximadamente 2.990 quilogramas de suposta cocaína", acrescentou o boletim.

Também foram confiscados 20 galões contendo mil litros de gasolina.

A Marinha estima que com esta apreensão evitou a distribuição de 5,9 milhões de doses da droga provocou um impacto econômico de aproximadamente 37 milhões de dólares (R$ 191 milhões, na cotação atual), o que ajuda a enfraquecer as "estruturas financeiras e operacionais" dos criminosos.