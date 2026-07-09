Metade dos profissionais de saúde de La Guaira, na Venezuela, foi diretamente afetada pelos terremotos

Metade dos profissionais do setor de saúde em La Guaira, o estado mais afetado pelos terremotos na Venezuela, foi diretamente impactada, declarou nesta quinta-feira (9) um representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no país sul-americano.

"Mais ou menos 50% foram afetados, e uma proporção ainda não determinada está desaparecida, morreu ou ficou ferida", explicou em entrevista coletiva por videoconferência Armando de Negri, representante interino da OPAS na Venezuela.

Segundo ele, essa parcela da força de trabalho da saúde que está fora de operação "está sendo substituída por meio da cooperação internacional".

Os dois terremotos consecutivos que atingiram a Venezuela há duas semanas causaram ao menos 3.800 mortes e deixaram dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, especialmente nesse estado próximo a Caracas.

Três hospitais ficaram inutilizáveis, enquanto outros 50 continuam operando em todo o país, embora parte deles apresente danos, segundo dados da Opas.

Na semana passada, a organização pan-americana pediu à comunidade internacional uma contribuição extraordinária de 24 milhões de dólares (R$ 130,80 milhões) para atender às necessidades mais urgentes nos próximos seis meses.

Desse total, cerca de nove milhões de dólares (R$ 49,05 milhões) deverão ser fornecidos em breve pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por países como Canadá e Espanha, acrescentou durante a coletiva o diretor de emergências em saúde da OPAS, Ciro Ugarte.

A situação sanitária já era grave antes dos dois terremotos, explicou Ugarte.

"A situação anterior aos terremotos, devido ao impacto sobre os sistemas e serviços de saúde na Venezuela e à migração de dezenas de milhares de profissionais de saúde nos últimos anos, piorou significativamente após os terremotos", afirmou.

"A emergência sanitária está longe de ter terminado. A resposta está entrando agora em uma nova fase, igualmente crítica, centrada na estabilização", acrescentou o diretor da organização, Jarbas Barbosa.