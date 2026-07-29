Meta tem lucro menor do que o esperado e mantém gastos com IA

A Meta, controladora do Facebook, divulgou nesta quarta-feira (29) um lucro abaixo das expectativas do mercado. O custo de se manter na corrida pela inteligência artificial (IA), assim como despesas elevadas ligadas a processos judiciais e indenizações rescisórias, afetaram os resultados da empresa.

A gigante das redes sociais informou que seu lucro líquido trimestral caiu 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 15,8 bilhões. Já a receita da empresa cresceu 28%, para US$ 60,8 bilhões, superando as previsões e ressaltando a força do seu negócio de publicidade.

A ação da empresa chegou a cair 7% nas operações pós-mercado, um sinal do ceticismo dos analistas em relação à escala dos investimentos da Meta em IA.

A empresa enfrenta batalhas legais e regulatórias em todo o mundo, entre elas um caso em que um júri do estado da Califórnia ordenou em março que a Meta e o Google indenizassem uma mulher de 20 anos que afirmou ter se viciado nas plataformas quando criança. A decisão pode se repetir em milhares de casos semelhantes contra a Meta.

A empresa confirmou que continuará investindo fortemente nos centros de dados e chips que sustentam sua aposta na IA, e comunicou aos investidores que espera investimentos de capital de US$ 130 bilhões a US$ 145 bilhões neste ano, quase o dobro de 2025.

A margem operacional do grupo caiu de 43% para 31% em um ano, e os mercados querem ver como os investimentos ligados à IA se traduzem em lucro.