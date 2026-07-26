Memes, audiolivros e salas lotadas: o fenômeno 'A Odisseia' de Nolan

"A Odisseia", dirigida por Christopher Nolan, tornou-se um fenômeno cultural graças a diversos marcos, uma estreia bilionária nas bilheterias mundiais e as controvérsias em torno de seu elenco.

O filme, promovido como o primeiro longa-metragem filmado inteiramente com câmeras IMAX de 70mm, leva o antigo poema épico de Homero para as telonas com estrelas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e John Leguizamo.

- Entusiasmo pelos 70 mm -

A produção de Nolan provocou uma verdadeira transformação em algumas salas de cinema.

O cineasta vencedor do Oscar filmou "A Odisseia" inteiramente com câmeras IMAX em película de 70mm, um formato considerado por muitos como a expressão máxima de captura e exibição cinematográfica devido à sua resolução e amplo campo de visão.

A rede americana de cinemas Phoenix Theatres abraçou a visão de Nolan. Seu presidente, Cory Jacobson, disse à AFP que a rede investiu na compra e restauração de um sistema de projeção de 70mm construído em 1969 e na reforma de uma de suas salas em Ohio.

"Não foi fácil", explicou Jordan Hohman, vice-presidente sênior de desenvolvimento de projetos. Mas "valeu a pena porque muitas pessoas procuram a exibição em 70mm".

Apenas algumas dezenas de cinemas no mundo são capazes de projetar nesse formato. Isso não impediu que "A Odisseia" também dominasse a projeção digital padrão contemporânea: arrecadou 264,1 milhões de dólares (1,3 bilhão de reais) em seu fim de semana de estreia.

"É um filme descomunal", disse Jacobson. "Está indo muito bem em todos os formatos (...) literalmente todo mundo quer assistir".

- Auge dos audiolivros -

Algumas plataformas de streaming de áudio se beneficiaram do efeito Nolan.

O Spotify registrou um aumento no número de ouvintes interessados no audiolivro de "A Odisseia": as buscas cresceram 310%, principalmente entre a Geração Z e os millennials.

"Com seus temas de masculinidade, legado e irmandade, aliados à grandiosidade da adaptação cinematográfica de Christopher Nolan, é uma porta de entrada natural para narrativas épicas. Sai da frente, Império Romano, os gregos estão de volta", disse Roshni Radia, editora de livros no Spotify, ao The Irish Times.

A plataforma de audiolivros ElevenReader, cujos investidores incluem o ator Matthew McConaughey, lançou inclusive uma versão de "A Odisseia" no mês passado, narrada por uma voz gerada por inteligência artificial baseada na do ator Michael Caine.

- Maré de memes -

Nolan, que já declarou não usar smartphone, provavelmente está perdendo grande parte da repercussão do filme nas redes sociais.

No Instagram, TikTok e outras plataformas, internautas inundam as redes com piadas sobre o queijo de cabra produzido pelo ciclope e imaginando inúmeros cenários para explicar a agonia de Odisseu amarrado ao mastro, ouvindo as sereias.

O filme também está inspirando memes que fazem referência a filmes anteriores em que Matt Damon, que interpreta o herói grego, tenta voltar para casa, incluindo "O Resgate do Soldado Ryan", "Interestelar" e "Perdido em Marte".

- Versão com IA? -

Mas nem tudo foram risos na internet.

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fez várias críticas ao filme que, em sua opinião, "dessacralizou" a epopeia de Homero.

Meses antes do lançamento, Musk liderou as críticas contra Nolan por escalar a atriz negra Lupita Nyong'o como Helena de Troia e o ator trans Elliot Page como o guerreiro grego Sinon.

Após o sucesso estrondoso da estreia do filme, o magnata intensificou seus ataques na última terça-feira, prometendo lançar uma versão melhorada de "A Odisseia" antes do final do ano, desenvolvida com seu gerador de imagens com inteligência artificial, o Grok Imagine.

Naquele mesmo dia, um usuário do X sugeriu que Musk doasse 100 milhões de dólares (506 milhões de reais) a Mel Gibson - conhecido por seu apoio ao presidente Donald Trump - para produzir uma adaptação "com navios, armaduras, armas e um elenco meticulosamente fiel à história". Musk respondeu imediatamente: "Estou dentro".