Mediadores veem avanços para retomar negociações entre EUA e Irã após pausa nos ataques

Mediadores registraram avanços nos esforços para levar Estados Unidos e Irã de volta às negociações e evitar uma guerra total no Oriente Médio, disseram duas autoridades regionais nesta segunda-feira, 27. A pausa nos ataques ocorre após um período de tensões em rápida escalada.

As declarações vêm após três dias consecutivos sem relatos de ataques por parte de EUA e Irã - um alívio depois de cerca de duas semanas de bombardeios contínuos, que haviam elevado os temores de uma guerra aberta.

As duas autoridades, que falaram sob condição de anonimato por se tratarem de conversas sensíveis, disseram que mediadores liderados por Catar e Paquistão trabalham para aproximar Washington e Teerã e retomar um acordo provisório de cessar-fogo, amplamente enfraquecido pelas recentes trocas de ataques.

Os EUA interromperam as ações militares após atingirem áreas costeiras e infraestrutura iranianas em uma escalada de quase duas semanas, desencadeada por disparos do Irã contra navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, rota crucial para o transporte global de petróleo.

O presidente Donald Trump está "dando espaço para as conversas. Ele está abrindo um pouco de margem", disse Mike Waltz, embaixador dos EUA na ONU, à Fox News. "Tivemos tanto Omã quanto o Irã - e vários de nossos outros negociadores - envolvidos em todos os níveis, dos mais altos ao nível técnico, nas últimas semanas e, em especial, nos últimos dias."

Waltz rejeitou a ideia de que o estoque americano de interceptadores - essencial para a defesa contra ataques iranianos - esteja ficando baixo, mas especialistas questionam por quanto tempo tanto os EUA quanto o Irã conseguem sustentar as ofensivas.

Como os EUA suspenderam os ataques nas últimas duas noites, o Irã também o fez, disse no domingo, 26, o porta-voz do Exército iraniano à TV estatal. Nos últimos dias, Teerã contra-atacou países da região que abrigam forças americanas, matando ao menos três militares em uma base na Jordânia e um no Iraque. Fonte: Associated Press.