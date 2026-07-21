Marine Le Pen recorre de condenação por desvio de fundos europeus

A candidata de extrema direita à Presidência da França em 2027, Marine Le Pen, entrou com um recurso contra sua condenação em um caso que envolve o uso indevido de fundos públicos europeus, indicou uma fonte judicial nesta terça-feira (21).

Le Pen, o partido Reagrupamento Nacional (RN, antigo Frente Nacional) e os outros dez líderes julgados em apelação entraram com um recurso no Tribunal de Cassação, a máxima instância judicial da França.

Eles contestam a decisão de 7 de julho do Tribunal de Apelação de Paris, que os considerou culpados de desvio de fundos públicos do Parlamento Europeu entre 2004 e 2016.

O Tribunal de Apelação havia reduzido sua pena de inabilitação para ocupar cargos públicos de cinco anos para 15 meses (que ela já cumpriu), permitindo que concorresse às eleições. Le Pen anunciou sua candidatura logo em seguida.

O recurso de Marine Le Pen foi apresentado em 15 de julho. Espera-se que o Tribunal de Cassação resolva este caso antes do primeiro turno das eleições presidenciais, em 18 de abril de 2027.

Este processo tem o efeito de suspender, até a decisão do Tribunal, as sentenças impostas em apelação.