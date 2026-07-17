Manifestantes protestam em Veneza por chegada de megaiate de embaixador dos EUA

Manifestantes enfrentaram a polícia nesta sexta-feira (17) em Veneza, durante um protesto contra a chegada de um megaiate do embaixador dos Estados Unidos na Itália, o empresário texano Tilman Fertitta.

Centenas de manifestantes gritaram palavras de ordem contra as políticas americanas no Oriente Médio e tentaram se aproximar do iate, protegido por policiais encapuzados, segundo imagens exibidas pela imprensa local.

O Boardwalk, de 117 metros de comprimento, entrou em Veneza escoltado pela polícia italiana, na última escala de um giro pela costa do país organizado pelo embaixador para celebrar o 250º aniversário da declaração de independência dos Estados Unidos.

Deputados da oposição denunciaram o custo do roteiro, ao apontarem que cada visita requer o envio de unidades navais e da polícia para garantir a segurança. Os organizadores do protesto de hoje denunciaram "a arrogância do embaixador", um "produto da política trumpista", segundo eles.

Após o casamento em Veneza do milionário americano Jeff Bezos, há um ano, a visita do embaixador representa uma nova "bofetada" nos moradores da região, declarou o grupo.