Mais de 200 mil pessoas são evacuados por incêndios florestais na França e na Espanha

Incêndios florestais de grandes proporções forçaram a evacuação de cerca de 200 mil pessoas no sudoeste da França e no centro da Espanha nesta sexta-feira, 24, com moradores fugindo de cidades próximas a Madri e Bordeaux, enquanto as chamas se alastravam descontroladamente.

Bombeiros e autoridades de ambos os países europeus foram pegos de surpresa pela virulência dos incêndios, alimentados pelas altas temperaturas e pelos efeitos a longo prazo das mudanças climáticas. Bombeiros na Espanha admitiram que os incêndios foram tão rápidos e violentos que não puderam ser combatidos. Algumas pessoas chegaram a fugir de barco quando as chamas devastaram a área turística na costa atlântica da França.

Cerca de 141 mil pessoas fugiram de suas casas nos departamentos de Gironde e Landes, na França, segundo o Ministério do Interior francês. Na região central da Espanha, 60 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas, de acordo com o Ministério do Interior espanhol.

Dezenas de bombeiros franceses ficaram feridos, segundo as autoridades, mas não houve relatos de mortes em nenhum dos países.