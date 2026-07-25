Maine elege novo candidato democrata ao Senado dos EUA após renúncia de acusado de estupro

O Partido Democrata do estado do Maine elegeu, neste sábado (25), seu novo candidato para uma disputa crucial pelo Senado dos Estados Unidos, após a retirada do candidato nomeado anteriormente por acusações de estupro.

O progressista Troy Jackson, ex-presidente do Senado do Maine, foi eleito quase por unanimidade durante uma convenção organizada em caráter de urgência. Ele enfrentará a republicana Susan Collins, que quer renovar seu assento nas eleições de meio de mandato, em novembro.

A decisão ocorre pouco mais de duas semanas depois da renúncia do candidato anterior, Graham Platner. Veterano dos Marines, ostricultor e recém-chegado na política, Platner tinha vencido antes as primárias democratas com uma mensagem não alinhada às estruturas tradicionais que lhe deu notoriedade nacional.

Embora tenha superado escândalos anteriores, inclusive um relacionado com uma tatuagem vinculada ao nazismo, seu apoio despencou depois que uma ex-companheira o acusou publicamente de estupro.

Platner, de 41 anos, negou categoricamente a acusação, mas acabou cedendo às exigências de todo o partido para que retirasse sua candidatura, um pouco antes do vencimento do prazo legal que permitia nomear um substituto.

Diferentemente de Platner, Jackson, de 58 anos, tem décadas na política do Maine. Ele começou na Câmara Baixa estadual até se tornar o senador de mais alto nível. Sua indicação como candidato democrata ao Senado dos Estados Unidos ocorre apesar de sua derrota nas primárias democratas para governador.

O Maine é um estado crucial para os democratas, se quiserem recuperar a maioria no Senado, atualmente controlado pelos republicanos.

Este estado rural e costeiro, situado no extremo nordeste dos Estados Unidos, votou majoritariamente em candidatos democratas à Presidência desde 1992. Mas a senadora em fim de mandato, a republicana Susan Collins, foi reeleita ali em quatro ocasiões a cada seis anos desde 1996.

Várias pesquisas de opinião davam Platner como vencedor frente a Collins. Jackson, representante da ala progressista do Partido Democrata no Maine, defende uma mensagem similar, centrada na defesa das classes populares frente às elites econômicas e políticas.