Macron reúne gabinete de crise após incêndios expulsarem 250 mil na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, realizou uma reunião de crise nesta segunda-feira (27) para tratar dos incêndios florestais gigantes e fora de controle que forçaram mais de 250 mil pessoas a deixar suas casas, em meio ao primeiro sinal de esperança de que a propagação do maior foco possa ter desacelerado.

Na região de Gironde, no sudoeste da França, onde as chamas já consumiram uma área quatro vezes maior que Paris, a prefeitura regional afirmou que a situação durante a noite permaneceu "globalmente estável" - uma mudança em relação aos dias anteriores, quando o grande incêndio, que arde desde a semana passada, se aproximava de Bordeaux, cidade situada em uma importante região vinícola.

Na vizinha região de Landes, também no sudoeste, onde centenas de bombeiros avançam no combate a outro incêndio intenso, porém menor, a prefeitura informou que caiu alguma chuva durante a noite e classificou as condições como "favoráveis" ao trabalho das equipes, embora tenha alertado que elas podem mudar.

Não foram anunciadas novas evacuações. Com a França prestes a entrar no pico da temporada turística de agosto, porém, as autoridades de Gironde adotaram medidas adicionais para manter visitantes afastados, proibindo colônias de férias para crianças e para pessoas com deficiência.

A região retirou um número impressionante de 220 mil pessoas de cidades, vilarejos e outras localidades atingidas pelo fogo, em uma faixa entre o grande incêndio e Bordeaux. Outras 36 mil foram obrigadas a fugir em Landes, mas algumas já receberam autorização para voltar para casa. Fonte: Associated Press.