Macron realiza reunião de emergência sobre incêndios; combate às chamas progride na Espanha

Prestes a enfrentar mais uma onda de calor, Espanha e França ainda tentam controlar incêndios florestais que atingem diversas áreas dos dois países.

O presidente francês, Emmanuel Macron, realizou uma reunião de emergência com integrantes de seu governo nesta segunda-feira, 27, para discutir o combate às chamas em Gironda, no sudoeste do país, e em outras regiões afetadas. Ele não fez nenhum pronunciamento público após o encontro.

No fim de semana, Macron prometeu apoiar as comunidades atingidas pelo fogo. "Reconstruiremos, repararemos e estaremos presentes tanto tempo quanto for necessário", escreveu o presidente nas redes sociais. Ele também agradeceu o apoio dos países europeus que enviaram ajuda e disse que seus pensamentos estavam com Espanha, Itália e Grécia, que também enfrentam incêndios.

Após a reunião, Macron viajou para a região sudoeste do país, onde as chamas obrigaram cerca de 220 mil pessoas a deixarem suas casas. Ele deve prestar apoio às equipes mobilizadas e às autoridades locais.

Em Gironda, o fogo já consumiu uma área quatro vezes maior que a de Paris. As autoridades da região informaram que a situação durante a noite permaneceu "globalmente estável", uma mudança em relação aos dias anteriores, quando o incêndio, que avança desde a semana passada, chegou a apenas 15 quilômetros dos arredores da cidade de Bordeaux, na região vinícola.

No entanto, o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou que ainda há muito trabalho pela frente. "Não houve progresso durante a noite", disse Nuñez. "Temos que permanecer muito concentrados, muito determinados, para atacar a qualquer momento."

Nenhuma nova área precisou ser esvaziada nesta segunda-feira. Mas, com a França prestes a entrar no pico da temporada turística de agosto, as autoridades de Gironda trabalham para manter os turistas afastados da região. Acampamentos de férias para crianças e pessoas com deficiência foram proibidos. Nuñez também pediu que a população evitasse viajar para a área, conhecida por suas praias no Atlântico e por abrigar algumas das maiores florestas do país.

Na região de Landes, centenas de bombeiros avançam no combate a outro incêndio de grandes proporções, mas menor que o da vizinha Gironda. As autoridades locais informaram que houve chuva durante a madrugada e classificaram as condições como "favoráveis" para o combate às chamas. Ainda assim, alertaram que o cenário pode mudar rapidamente.

A França teme que a situação piore com a chegada de uma nova onda de calor, que deve trazer temperaturas acima de 40ºC a partir de terça-feira, 28, e dificultar ainda mais o combate às chamas.

"Sabemos que as temperaturas vão subir novamente, que entraremos numa fase de calor intenso e, por isso, temos mesmo de permanecer muito cautelosos", disse Nuñez. "Enquanto o incêndio não for controlado, a situação continua desfavorável."

Espanha autoriza retorno de parte dos moradores afetados por incêndio em Madri

Na Espanha, incêndios florestais queimam sem controle nas proximidades de Madri e na região de Valência. As autoridades retiraram 76 mil pessoas de suas casas e determinaram que outras 30 mil permanecessem confinadas em suas residências.

Apesar de as chamas ainda não estarem sob controle, parte dos moradores que receberam ordem para deixar suas casas na região de Madri poderão começar a retornar nesta segunda-feira, anunciou o governo espanhol.

O incêndio na província de Ávila, ao oeste de Madri, já é considerado o pior da história do país, com mais de 50 mil hectares devastados - uma área equivalente a cinco vezes o tamanho de Barcelona.

O delegado do Governo em Madri, Francisco Martín Aguirre, anunciou a reabertura, "assim que houver condições de segurança", do camping de Escorial, próximo à capital espanhola, de onde 4,5 mil pessoas foram retiradas no fim de semana.

No leste do país, perto de Valência, os bombeiros também combatiam outro incêndio de grandes proporções, que já atingiu mais de 6 mil hectares e forçou a retirada de pelo menos 15 mil pessoas.

Apesar do avanço no combate às chamas, a Espanha também deve enfrentar uma nova onda de calor a partir de quarta-feira, 29, que deve permanecer pelo menos até domingo, 2, e pode levar as temperaturas a até 40ºC.

O risco de incêndio aumentará "a níveis extremos, dificultando ainda mais os trabalhos de extinção", alertou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

"Segunda e terça são dias absolutamente centrais para controlar o fogo", advertiu o ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska.